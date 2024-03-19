شيخ الأزهر: علم الله سبق كل شيء.. وعلى المرء تعهد خفايا قلبه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الله – عز وجل – علمه سبق كل شيء، وهو عليم ببواطن الأمور وخفاياها، وكذلك الأمور يعلمها قبل أن تكون وتكون كما يعلمها، فهو «ليس كمثله شيء».

«الطيب»: الله يعلم خفايا الأمور

وأضاف الإمام الأكبر، في حواره مع الدكتور محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ علم الله – سبحانه – الذي يشمل كل شيء، وهو يعلم خفايا الأمور، مستشهدا بحديث نبوي عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».

وتابع الدكتور أحمد الطيب، تاليا قول الله تعالي: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»، مشيرا إلى دلالات علم الله – سبحانه – لبواطن الأمور وخفاياها في الآية الكريمة، وأنه على العبد أن يلتفت لهذا.

وأكد: «على العبد أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه، والمقصود هنا الأمراض القلبية من حقد وحسد وغضب وآفات القلب كافة وهي عديدة، ومع محاربة المرء لها يكون بها خبيرا لأنه لو غفل عن هذا فهو محروم، ولا يصح أن يأخذ من اسم الله الخبير أي نصيب».