شيخ الأزهر: رزق الله ممتد للمؤمن والكافر وجميع المخلوقات

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إنّ الله سبحانه وتعالى لطيف بعبده ويرزقه حتى لو لا يستحق، موضحا: «لا تستحق بمعنى أنه لا يُفت لك هذا الحق إلا فضلا من الله ولطفا منه، كنعمة البصر والسمع والحواس بأكملها التي تحيط بنا».

لطف ورزق الله للمؤمن وغير المؤمن

وأضاف خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن رزق الله للجميع، المؤمن والكافر، مستشهدا بقول الله تعالى في الآية 61 من سورة النحل: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» موضحا أن هذا هو امتداد للطف الله للمؤمن وغير المؤمن بل أيضا للحيوانات والجمادات وجميع الموجودات في خلقها مسبحة لله وعارفة له.

وتابع: «ما يحدث في قطاع غزة والقضية الفلسطينية أشمل، سيكون فيه لطف إن شاء الله، لأن ما يحدث هو ثمن لأمر يحدث من عند الله سبحانه، وهذا الثمن قُدم بدم الشهداء».

على العبد اكتساب معنى اللطف

وأكد أن العبد يجب أن يتفكر في معني اللطف، ويحاول أن يتدرب على اكتساب هذا الوصف بما تطيقه بشريته، موضحا: «لا نقول أن يكون لطيفا كاسم من أسماء الله، وإنما كاسم يناسب الإنسان في محدوديته»، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: « تبسُّمك في وجه أخيك لك صدقة».