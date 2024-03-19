شيخ الأزهر يشرح معنى اسم الله «الخبير» (فيديو)

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ اسم الله – عز وجل – «الخبير» ورد في 40 آية من آيات كتاب الله، هو من أسماء الله الحسنى التي وردت بكثرة في القرآن الكريم والسنة وأجمع عليها المسلمون، موضحاً أنَّه بالضرورة الإجماع ينسحب على هذا الاسم.

وأضاف الإمام الأكبر، في حواره مع الدكتور محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «الإمام الطيب»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ورود اسم من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم والسنة أمر هام لكن إجماع المسلمين عليه لا يقل عنهما أهمية لأنه تأكيد لهذه المعاني.

معنى اسم الخبير

وتابع الدكتور أحمد الطيب، موضحاً معنى الكلمة بشكل عام: «اسم الخبير هو في اللغة العالم أو العليم ببواطن الأمور، ويطلق أيضا على نوعين من العلماء العالم ببواطن الأمور مطلقا والعالم بالشيء بعد الاستخبار عنه، بمعنى أن هذا الشيء لم يكن يعلمه أو يجهله ثم أُخبر به ليصبح عالما به ويطلق عليه اسم الخبير».

الفرق بين العالم والخبير

واستطرد: «الفرق بين العالم والخبير، أن العالم يعلم الشيء أما الخبير فيعلم بباطن هذا الشيء، ففي اللغة والاستخدامات الدارجة نستخدم لفظ الخبير في المجالات المختلفة، والخبرة تنتج عن التعمق في أمر ما أو حقل ما، وخبره ووصل إلى أعماقه بعمق لم يصل إليه أقرانه».