فصائل عراقية تهاجم مطار بن جوريون الإسرائيلي

نفذت حركة تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء.

الهجوم على مطار بن جوريون الإسرائيلي

وأصدرت الحركة بيانا عبر تطبيق «تليجرام» الروسي للرسائل توضح فيها استهدافها مطار بن جوريون قائلة: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل».

مهاجمة مطار بن جوريون وأماكن عدة

الهجوم على مطار بن جوريون الإسرائيلي جاء بعد سلسلة هجمات نفذتها المقاومة الإسلامية بالعراق، حيث تستهدف العمق الإسرائيلي، وتم استهداف قاعدة جوية لطيران الاحتلال المسيّر في هضبة الجولان من قبل، فيما تم في 5 مارس الجاري استهداف محطة كهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، وقبل أيام من استهداف محطة الكهرباء استهدفت محطة مواد كيميائية في ميناء حيفا.

مطار بن جوريون وسلسلة هجوم مستمر

الهجوم على مطار بن جوريون يأتي بعد أن هاجمت المقاومة مدينة إيلات بالطيران المسيّر أيضا، واستهدفت ميناء أسدود الذي يبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 1000 كيلومتر، في الخامس والعشرين من يناير قبل الماضي، وذلك بعد أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، وسط تحذير الفصائل العراقية عن نيتها التصعيد إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد الفصائل الفلسطينية.