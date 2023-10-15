انفجارات في تل أبيب ورشقات صاروخية تضرب مطار بن جوريون

شهدت مناطق متفرقة في تل أبيب انفجارات ضخمة جراء القصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب «القسام» أن الهجوم يأتي ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

لماذا قصفت القسام كيبوتس ناحل عوز ؟

وذكرت كتائب «القسام» عبر قناتها في «تلجرام»، أنها قصفت «كيبوتس ناحل عوز» بالصواريخ وقذائف هاون.

توقف حركة المرور في مطار بن جوريون

وأوضحت «القسام» أن قصف تل أبيب، جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقف الحركة في مطار بن جوريون ومحيطه وسماع صوت انفجار، مع تفعيل صافرات الإنذار.