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دراما المتحدة

أحمد شوبير يكشف سر رفضه المشاركة في «مستر إكس»: قولت للسبكي هتضحك مصر عليا

كتب:

يارا أشرف
08:28 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الإعلامي الرياضي أحمد شوبير

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، سر رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس من إنتاج أحمد السبكي، قائلا: «عرض عليّ ووافقت في البداية دون السؤال عن أي تفاصيل، وسبق لي المشاركة في فيلم البدلة بعد أن طلب مني تامر حسني».

دوره في فيلم مستر إكس

وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «ذهبت إلى اللوكيشن في فيلم مستر إكس، وكان السبكي قد طلب مني الظهور في مشهد واحد، لكني المفروض متجوز واحدة وكل شوية تعرف حد فقلت له يا سبكي أنت هتهرج».

وتابع الإعلامي الرياضي: «قلت أنت جايبني تضحك مصر عليّ، يلا عم سلام عليكم، مكنش ينفع يا شيخ العرافين».

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