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دراما المتحدة

أحمد شوبير: حلم حياتي إن مصطفى يبقى حارس الأهلي الأول

كتب:

شريف سليمان
11:17 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ حلم حياته أن يصبح ابنه مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي الأول، نافيا أن يكون بحث عن عروض من السعودية لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق حتى يصبح ابنه حارس بطل إفريقيا ومصر.

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «مشوفتش عرض للشناوي، لو كده أشوف عرض لمصطفى أسهل، أنا عاوز مصطفى يبقى حارس مرمى للأهلي، أتمنى، ده حلم حياتي إني أشوفه حارس الأهلي».

وتابع أنه يحب حارس الأهلي كثيرا، مشيرًا إلى أنه رفض عرض احتراف في السعودية: «أعشق محمد الشناوي، فهو إنسان جميل، وعلاقته فوق الوصف وفوق الخيال، والشناوي كان لديه عرض في العام الماضي من احد الأندية السعودية، والدنيا خلصت وكانت تمام التمام، لكن الأهلي في الآخر قاله إحنا محتاجينك والراجل رفض يروح احتراما للأهلي وده لاعب يتشال على العين والراس».

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