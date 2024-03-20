أحمد شوبير: أتمنى زيزو يروح الأهلي.. وكنت خايف على مصطفى منه في نهائي الكاس

أحرج شيخُ العرافين الإعلاميَ الرياضي أحمد شوبير على الهواء بسبب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، ومشاركة ابنه مصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك قائلا: «كنت خايف على مصطفى ليه من زيزو؟!».

رأي شوبير عن زيزو

ورد شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «أنت مالك يا أخي؟! زيزو لاعب هايل وأنا بحبه جدا وربنا يشفيه ويعافيه، كانت أول مباراة قمة لمصطفى، وعمري في حياتي ولا أمه روحنا له مباراة».

شعوره وقت نهائي الكأس

وتابع الإعلامي الرياضي: «ذهبت إلى الملعب وأنا خايف عليه موت، كان ماتش صعب ونهائي كأس ومامته معايا عاملة لي حالة من الرعب ربنا يكون في عونها، ورأسي اصطدم بالزجاج، وأقول إن زيزو لاعب هايل وجامد وهو أول واحد عمل تهديد ومصطفى كان كويس وكنت خايف يسجل هدفين أو 3 لأنه من أفضل لاعيبة مصر وأتمنى يروح الأهلي، فهو لاعب كرة على مستوى عالي وأخلاقيات عظيمة».