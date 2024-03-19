شهادات البنك الأهلي المصري.. معلومات عن «البلاتينية» ذات العائد المتدرج

كشف البنك الأهلي المصري عن فتح باب التسجيل لأحدث الشهادات التي طرحها خلال الفترة الماضية بنسبة فائدة تصل 30% لمدة ثلاث سنوات ويطلق عليها «البلاتينية السنوية»، وتتميز هذه الشهادات بتقديم فائدة متناقصة على مدار الثلاث سنوات، وتبلغ نسبة الفائدة للسنة الأولى 30%، ثم تنخفض إلى 25% في السنة الثانية، وأخيرًا تصل إلى 20% في السنة الثالثة، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الودائع.

شهادات البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أحدث شهادات البنك الأهلي المصري، والمتمثلة في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والشهادة البلاتينية السنوية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

- عائد الشهادة سنوي طوال المدة.

الشهادة البلاتينية السنوية

- تستمر الشهادة البلاتينية السنوية المقدمة من البنك الأهلي المصري لمدة عام واحد.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 27% سنويا، و23.5% شهريا، و23% يوميا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.