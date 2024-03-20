هل تؤيد زوجة ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. إجابتها أثارت جدلا

ظهرت ميلانيا، قرينة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يصارع من أجل تولي كرسي البيت الأبيض مجددا، لأول مرة منذ بدء حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب زوجها أمام أحد مراكز الاقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

«ميلانيا» تثير الجدل بردها على دعم ترشح زوجها لرئاسة أمريكا

وخلال تواجدها أمام لجنة الاقتراع بفلوريدا، سألها أحد المراسلين الصحفيين، بشأن دعمها لقرار ترشح زوجها «ترامب» لولاية جديدة، وحرصها على فوزه، إلا أن ردها فتح الباب على مصراعيه أمام عدد من التكهنات، إذ اقتصرت إجابتها على «تابعونا» مع ابتسامة بسيطة، خاصة أنها لم تظهر كثيرا في فترة الحملات الانتخابية الطويلة لزوجها، إضافة إلى أن «دونالد» ذكر انتقاداتها المتكررة له على بعض التصرفات التي وصفتها بـ«غير اللائقة»، وفقا لما نشره موقع «fox news».

آخر ظهور لـ«ميلانيا» سيدة أمريكا الأولى سابقاً

ونشر مستشارون في الحملة الانتخابية لـ«ترامب»، عددا من مقاطع الفيديو، لتوثيق تواجد الزوجين معا أو بمفردهما، التي جاء أبرزها كما يلي:

- ظهرت «ميلانيا» مع دونالد ترامب، عندما استضافا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

- ظهرت ميلانيا بمفردها في ديسمبر الماضي، حين أدلت بتصريحات خلال حفل تجنيس، أقيم في الأرشيف الوطني بواشنطن.

انتقادات «ميلانيا» لتصرفات دونالد ترامب

وذكر «ترامب» في أكثر من مؤتمر صحفي لحملاته الانتخابية، أن زوجته كانت دائماً تنتقد أفعاله وتصرفاته الغريبة، التي وصفتها بالشعبوية وغير المهنية، بحسب ما نشرت «بي سي نيوز».

فيما وصف «ترامب» زوجته بأنها إنسانة بسيطة وتفضل البقاء مع ابنهما «بارون» بعيدا عن وسائل الإعلام، خاصة في فترة الدورة الانتخابية الحالية، مشيرا إلى انضمامها إليها في الوقت المناسب، بحسب ما أوضحه في مقابله سابقة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية.