اجتماع الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة.. وخبير: «يقود الأحداث»

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتائج الاجتماع الذي استمر ليومين إذ ثبت سعر الفائدة، إذ يوازن البنك المركزي جهوده لخفض التضخم مع خطط لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ ارتفاع الأسعار وتزايد المخاطر على الاقتصاد.

وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما عند 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو الماضي وسط توقعات بعض الاقتصاديين بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بعد الاجتماع.

توقعات الخبراء لـ اجتماع الفيدرالى الأمريكي

أفادت صحيفة «يو أس توداي» الأمريكية، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيثبت سعر الفائدة إذ يتخذ نهج متباطئ نحو تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

فيما أشار فنسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في بنك دريفوس ميلون والخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يخفض أسعار الفائدة بسرعة مع تدهور الاقتصاد في محاولة غير مجدية في كثير من الأحيان لمنع الركود.

كبير الاقتصاديين في بنك دريفوس ميلون: بنك الاحتياطي الفيدرالي يقود الأحداث

وتابع راينهارت، أنه يتوقع عدم تخفيض أسعار الفائدة، لكن هذه المرة لا يزال الاقتصاد سليم، لذلك لا يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة إلا أن التضخم انخفض بشكل مطرد من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022.

وأشار راينهارت إلى «أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقود الأحداث، وليست الأحداث هي التي تقود بنك الاحتياطي الفيدرالي».

واجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى هذا العام 2024 على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية، ليقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه دون تغيير.

وفي سياق آخر، كشف عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية ريتشموند، توماس باركين، عن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن قرارات الفيدرالي الأمريكي تتوقف على مدى التقدم في تحقيق هدف التضخم.