هل يُغير «الفيدرالي» مسار الذهب؟.. سيناريوهات محتملة

تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم مع تماسك الدولار واستعداد المستثمرين لسلسلة من قرارات السياسية النقدية من البنوك المركزية العالمية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وذكر موقع «إنفيستينج»، أنّ عددا من المحللين الماليين أوضحوا أنّ رسائل الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا متشددة إلى حد ما، وهناك إجماع قوي على أنّه قد يكون هناك تخفيض واحد أو اثنين فقط هذا العام.

توقعات الفيدرالي الأمريكي

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 5.25% -5.5% في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين، بداية من الأربعاء ولكن هناك احتمال أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 56% تقريبًا لخفض سعر الفائدة في يونيو، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أنّ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير، فيما ارتفعت أسعار المنتجين أيضًا أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية.

وإذا جاءت نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي أقل تشددا من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الدولار، وانخفاض العائدات، وقد يؤدي إلى زيادة الارتفاع وتوفير بعض الزخم الأساسي للذهب إلى مستويات 2200 دولار.

الذهب والدولار الآن

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى 2153 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.28% إلى 2150 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.040 نقطة.