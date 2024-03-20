ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول العودة لـ عرب السويركي
كتب:
أميرة عزالدين
10:13 م | الأربعاء 20 مارس 2024
عرب السويركي
عرضت قناة ON منذ قليل مسلسل حق عرب الحلقة 10 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي بشخصية عرب السويركي، التي حققت تفاعلا جماهيريا كبيرا مع الجمهور.
محاولة دينا فؤاد العودة لـ عرب السويركي
وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.
محاولة تامر شلتوت العودة إلي كارولين عزمي
وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.