ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول العودة لـ عرب السويركي

عرضت قناة ON منذ قليل مسلسل حق عرب الحلقة 10 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي بشخصية عرب السويركي، التي حققت تفاعلا جماهيريا كبيرا مع الجمهور.

محاولة دينا فؤاد العودة لـ عرب السويركي

وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

محاولة تامر شلتوت العودة إلي كارولين عزمي

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.