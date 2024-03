ما علاقة «السويركي» بمقبرة سنوسرت الأول في مسلسل حق عرب الحلقة 9؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 9 مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على شاشة قناة ON Drama، ضمن ماراثون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

علاقة «السويركي» بمقبرة سنوسرت الأول في مسلسل حق عرب

وتناولت الحلقة 9 مسلسل حق عرب مقبرة سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.

أبرز المعلومات عن مقبرة سنوسرت الأول في مسلسل حق عرب

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن مقبرة سنوسرت الأول وتاريخ اكتشافها، بعد تناول أحمد العوضي لها في مسلسل حق عرب، كالتالي:

- سنوسرت الأول، أو سيزوستريس الأول، هو ثاني ملوك الأسرة الثانية عشر، والتي حكمت مصر خلال الفترة من 1975 إلى 1965 قبل الميلاد.

- حكم مصر مع والده الملك أمنمحاب الأول، وامتد بعده فترة حكمه إلى 43 عاما ازدهرت خلالها الحياة في مصر.

- في عام 2018 تم اكتشاف مقبرة صخرية تبعد ما يقرب من 300 متر شمال شرق هرم الملك سنوسرت الأول، بعدما توصلت إليه البعثة المصرية في منطقة اللشت.

- تتكون مقبرة سنوسرت الأول من جزأين، الأول يتضمن فناء مفتوحا عليه بعض الكتابات الهيروغليفية ومزين بالنقوش.

- الجزء الثاني عبارة عن بئر دفن يوجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، وبه ممر يؤدي إلي حجرة الدفن الأولي، وتتضمن تابوت من الحجر الجيري غير منقوشة ولها شكل مميز من خلال الرسومات الهندسية التي أبرعوا لها.

موعد مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama اليوم

ويحين موعد مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama اليوم في تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، كما يمكنك مشاهدتها عبر قناة ON في الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، إلى جانب عرضها عبر منصة watch it والتي تجعلك تشاهد الحلقة دون فواصل إعلانية.