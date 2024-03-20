مسلسل حق عرب الحلقة 10.. وليد فواز يستفز أحمد العوضي

لازالت المفاجآت تنهال على عرب السويركي بطل مسلسل حق عرب والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وينافس به في ماراثون المتحدة 2024 ويعرض على قناة ON Drama.

وليد فواز يستفز عرب السويركي

وشهدت الأحداث تصاعدا جديدا بعدما أبلغ رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، لـ عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بأنّه شقيقه المحامي علي السويركي يعمل معه مستشارا قانونيا في مكتبه، وأنه من عرف تفاصيل خيانة خطيبته له والعمل دون علمه أو إذنه.

وليد فواز يكشف سر شقيق عرب السويركي

وتوالت الأحداث وحاول رباح أبو الدهب استفزاز عرب السويركي وجعله يشاهد مقاطع فيديو رفعها لخطيبته السابقة حنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليطلب منه عرب مسحها على الفور، ويطالبه بالابتعاد عن طريقه.