ظهرت في مسلسل حق عرب.. ما عقوبة الاتجار في الآثار؟

أعمال كثيرة تجمع بين عرب السويركي ويؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبد ربه، في مسلسل حق عرب، ومن بين تلك الأعمال التنقيب عن الآثار في بعض المقابر الفرعونية، وفق ما أشارت إليه أحداث المسلسل.

«كل مرة المقبرة اللي بنفتحها مش بيكون فيها كتير أو اتاخدت قبل كدا مبقتش جايبه همها» هكذا تحدث عرب السويركي مع المعلم عبد ربه، الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي، عن مهمة جديدة في التنقيب عن الأثار.

عقوبة الاتجار في الآثار

ونستعرض في التقرير التالي، ما عقوبة الاتجار في الآثار، بعد ظهورها خلال أحداث مسلسل حق عر.

من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار، بقصد التهريب والاتجار بها، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنية، ولا تزيد على مليون جنيه.

هكذا تكون عقوبة كل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفق ما أوضحه المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه لـ«الوطن».

السجن والغرامة

القانون المصري، نص على عقوبة الاتجار بالأثار في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.