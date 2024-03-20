على السحور والإفطار.. مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين لا تتوقف

لا تتورع دولة الاحتلال الإسرائيلي في قتل الشعب الفلسطيني الأعزل في شهر رمضان الكريم الذي يحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين، حيث تقتل إسرائيل الفلسطينيين أوقات السحور والإفطار.

استغلال التجمعات الفلسطينية

تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي تجمعات ما تبقى من الأسر الفلسطينية الناجية من الحرب على موائد الإفطار والسحور الحزينة التي يتناول عليها الفلسطينيون ما يسد رمقهم وتستهدف الفلسطينيين، مرتكبة أبشع المجازر في مدن مختلفة بقطاع غزة الذي ينزف منذ شهور، ويعاني ويلات الجوع في ظل التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

مجزرة السحور

ونفذت إسرائيل قبل 3 أيام مجزرة سحور، حيث استشهد 36 شخصاً في ضربة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عند السحور في ليلة الجمعة الأولى من رمضان، منزلًا يضم عشرات النازحين، منهم أطفال ونساء حوامل، في مخيم النصيرات.

مجزرة في معهد الشفاء الطبي

وعادت اليوم الأربعاء إسرائيل لتستهدف الفلسطينيين عبر مهاجمة مجمع الشفاء الطبي خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان وسط اندلاع حرائق واسعة، واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، مع نزوح المئات لمناطق شرق مدينة غزة تجاه حي التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة، وسط تراكم الجثث في الطرقات حول مستشفى الشفاء الطبي.

زيارة مهمة لوزير خارجية أمريكا

تأتي المجازر تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمنطقة الذي يسعى لإيقاف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب لأكثر من 165 يوما.