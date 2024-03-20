مفاجأة من قانون العمل عن إجازة عيد الأم غدا الخميس 21 مارس 2024

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، حقيقة إجازة غد الخميس 21 مارس، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يحتفل به المصريون منذ عشرات السنوات، اعترافا من المجتمع بفضل الأم.

هل عيد الأم إجازة مدفوعة الأجر؟

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مفاجأة من نصوص مواد قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم اوضاع العمل للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن المواد الخاصة بالإجازات مدفوعة الأجر بقانون العمل تنحصر ما بين المادة 47 إلى المادة 52 من القانون، والتي حددت فيها جميع حالات حصول العاملين على إجازات بأجر مدفوع، ولم يتم ذكر فيها إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأم في 21 مارس.

الاحتفال بـ عيد الأم يوم 21 مارس

ولفت المصدر إلى أن الاحتفال بـ عيد الأم يوم 21 مارس، عادة مصرية اجتماعية تم الاتفاق على الاحتفال به بشكل ودي، بعيد تماما عن نصوص قانون العمل، موضحا أن اللوائح الداخلية المنظمة للعمل لكل منشأة بالقطاع الخاص، تتحكم في الإجازات المتعارف عليها، مثل الإجازات بالتناوب لتحقيق مصلحة العمل، والاستئذان في أوقات مبكرة في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى.

وتابع: ومن هنا يتضح أن الاحتفال بعيد الأم 21 مارس ليس إجازة رسمية أو مدفوعة الأجر، ولم تنص مواد القانون عليها، لكن يرجع لصاحب العمل أو المنشأة أن يسمح للعاملات لديه بساعات عمل أقل في ذلك اليوم، لإتاحة الفرصة لديهن بالاحتفال مع عائلاتهن بهذا اليوم، بعيدا تماما عن أي التزامات رسمية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال الساعات الماضية تساؤلات، حول هل غدا الخميس 21 مارس إجازة رسمية بمناسبة عيد الأم؟ وحرصت «الوطن» على الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الرجوع إلى المختصين والمسؤولين بوزارة العمل.