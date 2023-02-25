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شعبة الذهب: طرح مشغولات خفيفة بوزن جرامين قبل الاحتفال بعيد الأم

كتب:

مارينا رؤوف
11:18 م | السبت 25 فبراير 2023
الذهب

الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة انخفاض الأسعار بشكل كبير في السوق العالمي، حيث يعاني الذهب من خسائر عالمية بفعل تخوفات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

سعر الجرام عيار 21 بـ 1680 جنيها 

وأشار إلي أن هناك انخفاضا محليا ملحوظا في الأسعار، حيث يباع الجرام عيار 21 بـ 1680 جنيها دون احتساب المصنعية.

وأوضح أن مصنعي ومنتجي الذهب في الوقت الحالي يعملون على خفض أوزان المشغولات بشكل كبير للغاية، وذلك حتى يستطيع المواطنون شراء مشغولات بوزن خفيف وهو ما يقلل من سعرها.

حلقان وخواتم بوزن جرامين

وأكد أنه تم طرح خواتم وحلقان بوزن جرامين فقط من الذهب، وهو ما يساهم في زيادة المبيعات للذهب نظرا لانخفاض الوزن وإتاحته لأكبر شريحة من المواطنين.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة نظرا للاحتفال بعيد الأم، والذي يرتفع فيه الطلب على الذهب لتقديمه كهدايا.

وأكد أن الأسعار في الوقت الحالي أقل كثيرا من السابق، وهو ما يمثل فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن سعر عيار 21 يسجّل حاليا نحو 1680 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 سجل 1920 جنيها، وعيار 18 نحو 1440 جنيها، وعيار 14 نحو 1123 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.