صابرين: وافقت على دوري في مسلسل مسار إجباري بعد قراءة 3 حلقات فقط

كشفت النجمة صابرين عن كواليس مشاركتها في مسلسل «مسار إجباري»، الذي يعرض على شاشات المتحدة ومنصة «واتش إت» في رمضان.

قالت صابرين في تصريحات خاصة إلى برنامج «التاسعة» على القناة الأولى مع الاعلامية شافكي المنيري، إنها وافقت على المشاركة في المسلسل بعد قراءة 3 حلقات فقط، وذلك بعد أن اعتذرت خلال السنوات الماضية عن أعمال رمضانية عدة لأنها لم تكن مناسبة لها.

وتابعت: «بقالي 4 سنين بعتذر عن أدوار ويهمني أعود بدور يصدقه الجمهور وأن العمل يكون حقيقي ووافقت على المسلسل بعد قراءة 3 حلقات فقط لأني أحببت القصة، بالإضافة إلى رغبتي في دعم المواهب الشابة عصام عمر وأحمد داش لأن هذا دوري كفنانة أن أقدم للشباب ما قدمه لي اساتذتي الكبار في بداية طريقي».

أضافت: «كان لي شرط خلال قبولي العمل وهو أن لا تسير الشخصية في اطار المشاجرات العائلية بين الزوجتين اللتين العب دورهما انا وبسمه ، واتصلت بالمؤلف باهر دويدار لافهم منه سياق الاحداث وبالفعل أكد لي أن الشخصيتين لن تدخلا في صراع (الضراير) بل هو مصير مشترك لعائلتين يلتقيان بسبب مصير الزوج والاب الذي يجمعهما».

استكملت الفنانة: «اطمئنيت إن الدور لن يكون مستهلك ومسار الأحداث مختلف عن التقليدي بالاضافة إلى أن تفاصيل الشخصية هادئة ومسيطرة على انفعالاتها دائمًا تمثل تحدي لها كسيدة على النقيض تمامًا من شخصية بسمه الزوجة الثانية».