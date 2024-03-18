صابرين تكشف سبب إخفائها خبر انفصالها عن زوجها لمدة عامين

كشفت الفنانة صابرين انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها بعد زيجة استمرت لما يقرب من 20 عاما، قائلة إنها كانت منفصلة عن زوجها من فترة طويلة ولكنها في ذلك الوقت لم ترغب في نشر الخبر، ووجهت الشكر إلى الصحفيين الذين احترموا رغبتها في عدم الحديث عن الأمر في ذلك الوقت.

وقالت صابرين في لقاء تلفزيوني، «لما الخبر اتنشر كان بقالي سنتين شبه منفصلة، ووقتها بعت للصحفيين على الواتساب قولتلهم أنا منفصلة من زمان بس مش بحب أدخل حياتي الشخصية إطلاقا، وأنا احترم أبو أولادي جدا وبقالنا فترة طويلة منفصلين مش خبر جديد ولكن احترموا أولادي».

صابرين تكشف سبب التكتم على خبر انفصالها من زوجها

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الفنانة صابرين عن انفصالها، حيث كانت تفضل أن تغلف حياتها الشخصية بسياج من الخصوصية، ولم تتحدث عن الانفصال من زوجها بشكل علني منذ وقوعه في عام 2022، وذلك احتراما لأبنائها الثلاث يوسف، علي وعمر، الذين كانوا ثمرة زواج استمر حوالي 20 عاما.