ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري.. فضيحة الرشوة تلاحق أسرة البرنس

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة العاشرة مسلسل مسار إجباري، حيث اتفق الأخوان غير الشقيقين علي «عصام عمر» وحسين «أحمد داش» على تقديم دليل براءة الدكتور صفوت مصباح قبل وصول عصابة المحامي مجدي حشيش إليه وإخفائه.

ملخص الحلقة العاشرة مسلسل مسار إجباري

وفي مسلسل مسار إجباري، اعترف «علي» لمجدي حشيش «رشدي الشامي» بدليل براءة الدكتور صفوت مصباح، وأن عمر البرنس متورط في القضية بسبب رشوة حصل عليها، وقدم له الكارت الميموري الذي يحتوي على دليل البراءة وطلب منه الحفاظ على سمعة الأسرة بسبب الرشوة التي حصل عليها والدهم قبل وفاته.

ووعده المحامي مجدي حشيش بالأمان وأن يحافظ على سمعة الأسرة، وقدم المحامي طلبا بأن تكون المحاكمة في جلسة سرية لتقديم الدليل وعدم الخوض في تفاصيل رشوة عمر البرنس أمام الحضور، وانعقدت الجلسة وحكمت المحكمة ببراءة الدكتور صفوت مصباح، بناء على تقديم دليل البراءة.

الأبحاث كلمة السر في مقتل حبيبة

وخلال ملخص الحلقة العاشرة مسلسل مسار إجباري، زار المحامي مجدي حشيش الدكتور صفوت عصام المحكوم عليه بالإعدام في محبسه، قبل جلسة الاستئناف وطلب منه الحصول على الأبحاث التي أجرتها المجني عليها حبيبة، إلا أن صفوت أخبره أنه لا يعلم عنها شيئا.

وانتظرت سناء «جوري بكر» زوجها الدكتور صفوت مصباح، بعد الإفراج عنه وثبوت براءته، وطلبت منه أن يتوجه إلى منزلهم، لكنه رفض وقرر الذهاب إلى شقة والده بالعجوزة، لكن إصرارها على أن يذهب مع إلى المنزل للحفاظ على مظهرها أمام الناس اضطر صفوت أن يذهب معها، وطلبت منه الاستمرار في البيزنس الذي يجمعها بالمحامي مجدي حشيش.