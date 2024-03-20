يُعاد مسلسل مسار إجباري أكثر من مرة يوميا، وهو بطولة أحمد داش وعصام عمر، ومجموعة كبيرة من النجوم بينهم بسمة وصابرين ومحمود البزاوي، وتنتهي أحداثه خلال 5 أيام حيث ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ15 حلقة.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناة الحياة اليوم

وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناة الحياة اليوم، يكون في تمام الساعة الساعة 3:30 عصرا، والعرض الأول يوميا الساعة 11:15 مساءً، في حين تواصل منصة واتش الرقمية بث الحلقة يوميا من مسلسل مسار إجباري، السادسة مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناة سي بي سي

- عرض الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري الساعة 6:05 مساءً.

- إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة الساعة 9:45 صباحًا.

- عرض الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي دراما، يكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.