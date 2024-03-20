عاجل.. أزمة تواجه الأطباء في حالة أحمد رفعت.. متى يعود للاعب وعيه بالكامل؟

مع استقبال الوسط الكروي، وأسرة أحمد رفعت لاعب فيوتشر، لخبر فصل أجهزة التنفس الصناعي عنه خلال الساعات الماضية، لا تزال الدعوات مستمرة لعودة اللاعب لكامل وعيه، بعد إنقاذ حياته عقب توقف قلبه داخل الملعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري للمصري الممتاز.

أزمة وحيدة لا تزال تقف عائقا أمام الأطباء، بعد المعجزة الإلهية التي حدثت في حالة اللاعب الذي توقف قلبه لمدة ساعة ونصف، قبل أن يتم إنعاشه بعد 20 محاولة من الصدمات الكهربائية.

أزمة تواجه الأطباء بعد فصل أجهزة التنفس عن أحمد رفعت

حالة الكلى هي الأزمة الوحيدة المستمرة حتى الآن، هكذا كشف مصدر مقرب للاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا: «استجابة الكلى للعمل بشكل طبيعي، في ظل زيادة إحدى البروتينات، والتي تمثل سموما داخل جسمه، هي الأزمة الأبرز حاليا، ننتظر أن يتخلص الجسم منها، وهو ما سيحدد حالة رفعت خلال 48 ساعة، فضلا عن أملنا في عودة وعيه بالكامل».

جهاز في القلب يحتاجه أحمد رفعت بعد توقف قلبه داخل الملعب

في المقابل كشف جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، أن لاعب فيوتشر سيحتاج لزراعة جهاز بعد استعادة وعيه بالكامل، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «لما يستعيد كامل وعيه إن شاء الله ييجي ويركب جهاز مزيل الرجفان البطيني ICD لتفادي تكرار توقف القلب».

كان حادث أحمد رفعت هو حديث الساعة منذ أول يوم رمضان، بعد سقوطه المفاجئ قبل نهاية مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بدقيقة واحدة، بعد توقف قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى سريعا، ويتم إنقاذه من الموت المحقق.