48 ساعة فارقة في حياته.. تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

كشفت مصادر طبية رفيعة أن هناك لجنة زارت أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي عنه واستعادته وعيه، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية له، مشيرًا إلى أن اللجنة من وزارة الصحة والسكان، واستجاب الاعب إلى اللجنة وتحدث معها.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما حدث للاعب أحمد رفعت هو أمر يشبه المعجزة، حيث أن حالته الصحية كانت صعبة للغاية بعد ما حدث له من توقف القلب المفاجئ، وبعض من الفريق الطبي المعالج له شعروا بالعجز ولكن البعض منهم قدموا مجموعة من الحلول والمقترحات لعلاج اللاعب أحمد رفعت خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفتت إلى أنه حتى الآن غير مسموح بالزيارات تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية محتملة، مضيفة: «الساعات القادمة هي التي ستحسم الموقف الطبي مع الاعب»، مؤكدا أنه في حال تحسن الحالة بشكل كبير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للوقاية من حدوث أي أمر مزعج مرة أخرى كالتوقف القلب المفاجئ، موضحا أنه من الحلول المقترحة هي وضعه على جهاز مزيل الرجفان البطيني.

الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت .. نقله الى غرفة عناية متوسطة

وأشارت إلى أنه من المقرر مراقبة حالة اللاعب أحمد رفعت اليوم وغدا ورصد المتغيرات التي يمكن أن تحدث خاصة وأن استيعاب الوعي يتم بشكل جزئي، لافتة إلى أنه تم نقل اللاعب إلى غرفة عناية متوسطة وهى خطوة جيدة للغاية ودليل على بدء تحسن حالته الصحية ولكن التحسن بطئ.