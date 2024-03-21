دعاء الاستغفار من الذنب.. اللَهمَ أنت ربِي لا إله إلا أنت

يكثر المسلمون مع حلول شهر رمضان المبارك من ترديد الدعاء في أوقات مختلفة من اليوم طوال الشهر الكريم، بما فيها دعاء الاستغفار من الذنب إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الاستغفار من الذنب

لا توجد صيغة واحدة أو ثابتة لدعاء الاستغفار من الذنب إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء سيد الاستغفار

ويردد البعض في دعاء الاستغفار من الذنب الصيغة التالية، والتي هي دعاء سيد الاستغفار:

- «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

دعاء الاستغفار من الذنب مستجاب

ويقول البعض في دعاء الاستغفار من الذنب الصيغ التالية:

- «اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

- «اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم».

- «اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم.اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم».

دعاء الاستغفار من الذنب مستحب

ويقول البعض في دعاء الاستغفار من الذنب التالي:

- «ربنا السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك؛ أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

- «اللهم اني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر».