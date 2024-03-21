اليوم.. «المالية» تبدأ صرف مرتبات شهر مارس لموظفي الحكومة بالزيادات الجديدة

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين في الدولة، اليوم الخميس، على أن تشمل مرتبات شهر مارس الزيادات الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات مارس

ووفقاً للمواعيد الرسمية المعلنة من جانب وزارة المالية، سيبدأ صرف مرتبات شهر مارس بداية من اليوم الخميس 21 مارس الجاري، على أن يستمر صرف مرتبات مارس حتى الأربعاء 27 من نفس الشهر.

الحد الأدنى للزيادات الجديدة 2024 في المرتبات

وحددت وزارة المالية الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين في الدولة، كالتالي:

- 1000 جنيه شهرياً للعاملين في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 1100 جنيه للعاملين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى.

- 1200 جنيه للعاملين في درجات المدير العام والعالية والممتازة.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

وأوضحت وزارة المالية جدول صرف مرتبات مارس 2024 لجميع العاملين في الدولة، كالآتي:

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: يصل إلى 12 ألفا و200 جنيه.

- مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة: 6000 جنيه.