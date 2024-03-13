جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. «شوف هتقبض امتى؟»

كشفت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن حزمة اجتماعية جديدة أقرتها وزارة المالية.

ويبدأ الصرف من يوم الخميس21 مارس حتى الأربعاء 27 مارس، وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وكذلك الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

- وبالنسبة للدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.

- وعن درجة المدير العام أو ما يعادلها يكون الراتب 9200 جنيه.

- أما الدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

- والدرجة الثانية يكون الراتب 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة تكون 7500 جنيه.

مرتبات العاملين بالدولة

- وعن مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- ومرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية أن قيمة الأجر المكمل أو المتغير الذي يضاف على الراتب الأساسي، وعلى سبيل المثال أن الحد الأدنى للزيادة 1000 جنيه للدرجة السادسة، موزعة على أجر متغير وعلاوات يكون الأجر المتغير حسب الدرجات كالتالي:

- بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.

- 550 جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة.

- 600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة.

- 650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

- 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام.

- 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.