بشرى للملايين.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة | عاجل

في بشرى سارة للملايين من العاملين في الحكومة، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس غدا الخميس، وذلك بالزيادات الجديدة التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

وحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف مرتبات شهر مارس سوف تبدأ غداً الخميس الموافق 21 من شهر مارس الجاري ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر ذاته.

الحد الأدنى للزيادات المقررة

كما كشفت وزارة المالية عن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين في الحكومة وهو ألف جنيه شهريًا، وذلك لصالح شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، بالإضافة إلى مبلغ 1100 جنيه لصالح شاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، مع قيمة 1200 جنيه لصالح شاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدولة، كالتالي:

- 12 ألفا و200 جنيه: مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

- 10 آلاف و200 جنيه: للدرجة العالية أو ما يعادلها.

- 9200 جنيه: لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.

- 8200 جنيه: للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- 8000 جنيه: للدرجة الثانية.

- 7500 جنيه: للدرجة الثالثة.

- 7000 جنيه: مرتبات الدرجة الرابعة.

- 6500 جنيه: مرتبات الدرجة الخامسة.

- 6000 جنيه: مرتبات الدرجة السادسة.