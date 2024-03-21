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دراما المتحدة

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

كتب:

ضحى محمد
12:56 ص | الخميس 21 مارس 2024
رانيا فريد شوقي برفقة والدتها

رانيا فريد شوقي برفقة والدتها

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، وفاة زوجة جدها فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.

وفاة والدة رانيا فريد شوفي

ونشرت صورة تجمعها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إن لله وإن إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي نسالكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم».

وتوالت عليها التعليقات، متمنين لها الرحمة والمغفرة، دون تحديد موعد العزاء والجنازة. 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.