وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، وفاة زوجة جدها فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.

وفاة والدة رانيا فريد شوفي

ونشرت صورة تجمعها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إن لله وإن إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي نسالكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم».

وتوالت عليها التعليقات، متمنين لها الرحمة والمغفرة، دون تحديد موعد العزاء والجنازة.