رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية.. وتطالب الجمهور الدعاء لها

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «يا أمي أنتي النفس اللي بتنفسه.. أنتي ضحكتي وفرحتي والحضن اللي بيضمني ويطمني ويداوي جراحي من وجع الدنيا».

وأضافت: «النظرة في عينك دنيا أنا عايشة بدعواتك وحنيتك.. يارب أتوسل إليك أن تشفيها وتعافيها.. خد من عمري وصحتي وأنعم عليها بالصحة والعمر، دي هي كل دنيتي يارب اجبر بخاطري يارب».

تعليقات الجمهور لوالدة رانيا فريد شوقي

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لها الشفاء العاجل، وأن يرجعها بصحتها وعافيتها من جديد.