موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء، الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وجاءت الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ، كالتالي:

• ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م.

• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.

• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م.

• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م.

• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م.

موعد ليلة القدر رمضان 2024

ويتحرى المسلمون ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، إذ روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».