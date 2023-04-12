هل ليلة القدر 21 رمضان؟.. تحروها في الليالي الوترية

توقع عدد من المسلمين، أنً ليلة أمس، هي ليلة القدر 21 رمضان، وربط عدد منهم، بين سقوط الأمطار خلال الساعات الأخيرة في عدد من المحافظات وبين ليلة القدر، واعتبروها إحدى علامات ليلة القدر، ويستعرض التقرير التالي الليالي الوترية خلال العشر الأواخر من الرمضان.

هل ليلة القدر 21 رمضان؟

وبالإضافة إلى ما ذهب إليه عدد من المسلمين من تمني ورجاء أن تكون أمس ليلة القدر 21 رمضان، فلا يوجد ما يؤكد أنها كانت ليلة القدر، إذ أخفى الله موعدها عن العباد، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتحريها في الليالي الوترية، ويتبقى 4 ليالي وترية متبقية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي بالتواريخ الميلادية كالتالي:

- ثاني الليالي الوتر، تكون ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، توافق ليلة 25 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب السبت الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

توقعات بأن تكون ليلة القدر 21 رمضان

- رابع ليالي الوتر، هي ليلة 27 رمضان 1444، وبدايتها من مغرب يوم الاثنين الموافق 17 أبريل، حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، ستكون ليلة 29 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّه بالنسبة للدعاء المأثور، إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.