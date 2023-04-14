يهتم العديد من المسلمين بأدعية الليالي الوترية من رمضان 2023، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وتلك الأيام المباركة التي يزدادا فيها اجتهاد المسلم في عبادة الله لكسب ثواب أكبر، لكن لا توجد صيغة موحدة لـ أدعية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان وخير ما يقال فيها والأعمال المستحبة لأن الأدعية كثيرة يمكن أن يدعو المسلم لربه بما شاء.

أدعية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان وخير ما يقال فيها والأعمال المستحبة

ومن أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

- إلهي أسألك في أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023 أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي، اللهم اقضِ حاجتي، واكتب لي التيسير والنجاح والتوفيق والفلاح.

أدعية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان وخير ما يقال فيها والأعمال المستحبة

وعن الأعمال المستحبة في الليالي الوترية، أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنه ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه أو يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبدًا.