عاجل.. هيئة الدواء تقرر سحب وتحريز 25 صنفا دوائيا بينها كونجستال «مستندات»

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا هاما بسحب وتحريز 26 صرفا دوائيا للفترة من فبراير الماضي حتى مارس الجاري، لافتة في قرارها إلى أن هذه الأدوية تم سحبها بسبب الغش التجاري أو عدم مطابقتها للتفضيلات من قبل معامل هيئة الدواء ومخالفة البعض منها اشتراطات التصنيع.

سحب كونجستال من السوق المحلية

جاء أبرز هذه الأدوية دواء كونجستال، مٌشيرا إلى أن سحب هذا المستحضر بسبب عدم مطابقته للشروط وتم وقف تداوله، مٌطالبة المواطنين في حالة الشك في المستحضر الصيدلي ضرورة التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن لها.

جدير بالذكر أن كونجستال يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.