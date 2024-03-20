هيئة الدواء تصدر تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم.. 5 تعليمات مهمة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميًا بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، مؤكدة أهمية اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات للحفاظ على صحة الفم والأسنان، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وجاءت التعلميات والإرشادات على النحو التالي:

- استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد.

- غسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

- التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

- استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

استخدام غسول فم يحتوي على مادة الفلوريد

- يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام، خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

- الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

تناول أطعمة قليلة السكريات

- الحرص على تناول أطعمة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضروات، عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​