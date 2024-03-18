هيئة الدواء توجه نصائح لمرضى السكر لإفطار صحي آمن.. ابتعد عن هذه الأطعمة

وجهت هيئة الدواء رسالة مهمة لمرضى السكر في رمضان لضمان صيام صحي وآمن لهم، موضحة أن الإفطار أهم وجبة يجب الاهتمام بها، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وأشارت في تقرير لها إلى أن هناك مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب اتباعها على وجبة الإفطار، لمرضى السكر على النحو التالي:

- قم بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.​

- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.​

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​

- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.​

- اشرب كمية كافية من المياه.​

ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين

- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.​

- استبدل العصائر بالفواكه.​

- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.​