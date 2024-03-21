قبل 5 أيام من وفاتها.. أرملة فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لـ«ملك الترسو»

لم تكن تعلم أن القدر سيجمعهما بأيام قليلة وتلحق برفيق دربها، فعلى الرغم من محنتها ومرضها، لكنها كانت تتذكر زوجها الفنان فريد شوقي باستمرار، إنها سهير ترك، والدة رانيا فريد شوقي.

رسالة من سهير ترك إلى فريد شوقي

وكتبت سهير ترك أرملة الفنان فريد شوقي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قبل 5 أيام من وفاتها: «اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

وأضاف، «اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم. اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة فريد_شوقى».

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

استقرت الأسرة على أن يتم تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، غدًا الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم.

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

توفت منذ قليل، السيدة سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم.