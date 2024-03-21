الرسالة الأخيرة من رانيا فريد شوقي لوالدتها قبل وفاتها بـ20 ساعة

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة مؤثرة إلى والدتها سهير ترك، قبل 20 ساعة من رحيلها عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالتها خلال الساعات الماضية.

رسالة الفنانة رانيا فريد شوقي

كتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «‏اللهم إني استودعتك أمي وقلبها وصحتها وعافيتها وجسدها، ربي استودعتك أغلى ما أملك فاحفظها لي بعينك التي لا تنام».

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

واستقرت الأسرة على أن يتم تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، غدًا الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم.

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

توفت منذ قليل، السيدة سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم.