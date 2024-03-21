موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 11 اليوم

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة «dmc» في رمضان 2024 الحقة 11، ويشارك في المسلسل الفنان الكوميدي أكرم حسني، ومعه باقة من ألمع النجوم، وهم نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمد أوتاكا، والفنانة التونسية فريال يوسف، ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 11

يُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

مسلسل بابا جه

وشهدت أحداث الحلقة 10 من المسلسل، المهمة الجديدة لهشام أكرم حسني، حيث كانت المهمة أن يصبح هشام خطيب «لمياء» بسنت شوقي، لمدة ليلة وهي ليلة احتفال عيد ميلاد ابن أحد أصدقائها في الملاهي، ولكن في نهاية اليوم ضاع ابنها بودي من هشام، لأن هشام كان يريد أن يلعب إحدى ألعاب الكبار في الملاهي التي كان بها احتفال عيد الميلاد، وترك بودي على أرض اللعبة، فضاع ولم يجدوه.

وأحضر أخو «ولاء» نسرين أمين زوجة هشام، جهاز تتبع لتتجسس على زوجها وترى أين يذهب بعد تفاقم الشكوك عليها.

مسلسل بابا جه

تستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله الجديد كأب للإيجار، وهي الفكرة المقترحة من ابن عمته ياسر محمد أوتاكا، أن يعمل كأب للإيجار بمقابل مادي للحصول على المال، كمحاولة من هشام بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.