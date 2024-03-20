مسلسل بابا جه الحلقة 9.. أكرم حسني في مهمة غريبة

عُرضت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه التي تولى فيها هشام الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني مهمة جديدة وفريدة من نوعها كأب للإيجار، إذ طُلب منه أن يكون أبا لخالد الذي يقاربه في العمر، ولكن والده متوفي وكانت طلباته طفولية وغريبة، ووجد هشام نفسه في زحام طلبات أحمد أمين.

طلبات غريبة في المهمة الجديدة

ومن هذه الطلبات أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يستخدم الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكنه لم يترك المحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة مرارًا وتكرارًا، ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، بعد أن فقد وظيفته وواجه العديد من المشكلات الأسرية بسبب ذلك.

هشام يواجه شكوك زوجته

وكانت الحلقة قد بدأت بحديث الفنانة نسرين أمين التي تجسد دور ولاء، وزوجها الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور هشام، والتلميحات حول شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنَّه يتحدث إلى فريال يوسف القائمة بدور نهى الشيمي المذيعة، بعد أن التقت أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.