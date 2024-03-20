موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 9 على قناة DMC اليوم

يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 9 بطولة أكرم حسني على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

هشام يستمر في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، بعد أن فقد وظيفته وواجه العديد من المشكلات الأسرية بسبب ذلك.

زوجة هشام تشك فيه

وكانت الحلقة 9 قد بدأت حديث الفنانة نسرين أمين، التي تجسد دو ولاء، وزوجها الفنان أكرم حسني، الذي يجسد دور هشام، والتلميحات حول شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى فريال يوسف القائمة بدور نهى الشيمي المذيعة، بعد أن التقت أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.