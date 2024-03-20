موعد عرض الحلقة رقم 10 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، وتكون الإعادة للحلقة 6 في الساعة 1.30 مساءً، والساعة 8.15 صباحًا، ويذاع المسلسل على قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الساعة 5 صباحًا، والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

هشام أب للإيجار

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، فهل يتمكن هشام من النجاة من مشاكله التي يتعرض لها في أثناء الإيجار، وكانت الحلقة التاسعة قد بدأت بحديث الفنانة نسرين أمين، التي تجسد دو ولاء، وزوجها الفنان أكرم حسني، الذي يجسد دور هشام، والتلميحات حول شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنّه يتحدث إلى فريال يوسف التي تجسد دور نهى الشيمي المذيعة، بعد أن التقت أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.