دعاء لحماتي في عيد الأم 2024.. «اللهم أزل عن قلبها كل حزن»

مع حلول عيد الأم 2024، يكثر الأبناء من ترديد الأدعية لأمهاتهم، لكن المتزوجين منهم يدعون أيضا لوالدة زوجتهم ويرددون «دعاء لحماتي في عيد الأم»، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء لحماتي في عيد الأم

لا توجد صيغة ثابتة يمكن قولها كدعاء لحماتي في عيد الأم، إلا أنه يمكن للزوج أو الزوجة الدعاء لها بأي صيغة مناسبة، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، ويردد البعض دعاء لحماتي في عيد الأم بالصيغ التالية:

- اللهم ارزق أم زوجي بأشياء تأتي من فوق السماء كالرضى، والجنة.

- اللهم أزل عن قلبها كل حزن وعن جسدها كل مرض، وأطل بعمرها وارزقها صحة لا تفنى، واحفظها لنا يا رب العالمين.

- اللهم امنح حماتي بركة في العمر، وأسعد قلبها، وفرّج عنها همومها، ويسر لها أمورها.

دعاء في عيد الأم للحماة

ويقول البعض في دعاء لحماتي في عيد الأم 2024 التالي:

- يارب أطل في عمرها وارزقني برها يارب كل عام وحماتي وجميع الأمهات بألف خير اللهم إني أستودعك عمرها فاحفظها بعينك التي لا تنام.

اللهم اغرس العافية في جسد أم زوجتي واجعل كل وجع تكفيرًا، لها اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقمًا وطهر جسدها بالصحة والعافية، اللهم بشر قلوبنا بشفائها وجميع المسلمين.

- اللهم اشف من شكا ألمًا، وخفف على من بكى وجعًا وحزنًا، ربي ارح ثم هون ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، اللهم اشفِ أم زوجي شفاء لا يغادر سقمًا.