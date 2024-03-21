دعاء لأمي في عيد الأم.. يحفظها من كل مكروه وسوء

مع حلول عيد الأم، يحرص كل فرد على الإكثار من الأدعية لوالدته، في يومها هذا، لذلك يبحث بعض منهم عن دعاء لأمي في عيد الأم، حيث حدد القرآن الكريم والسنة النبوية منزلة الأم والأب في الإسلام حيث نهى عن قول لهما «أف».

دعاء لأمي في عيد الأم

لا توجد صيغة ثابتة يمكن قولها كدعاء لأمي في عيد الأم، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء لوالدته بأي طريقة مناسبة له، وبما يأمل من الله عز وجل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويردد البعض في دعاء لأمي في عيد الأم الصيغ التالية:

ـ يارب أسعد قلب أمي واشرح صدرها وأبعد عنها كل ما يحزنها اللهم إني استودعتك راحتها فأجعلها أسعد خلقك يا كريم.

ـ اللهم ما أحببت من خلقك بشرا كما أحببت أمي، فيا رب إني استودعتك قلبا لا أقوى العيش بدونه، اللهم أحفظ لي أمي أينما وطئت أقدامها.

ـ يا رب أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد ما رمشت عينيها وأبعد عنها كل سوء يا الله.

دعاء لأمي في عيد الأم مستجاب

ويقول البعض في دعاء لأمي في عيد الأم مستجاب التالي:

ـ اللهم أرزق أمي عيشًا هنيًا ورزقًا وفيرًا وأغفر لها، اللهم أسعدها بتقواك، وأجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم أعني على برها حتى ترضى وأعني على الإحسان إليها في كبرها.

- اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافيه ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها دعوة.

- اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى اللهم وأعنا على الإحسان إليها في كبرها أمي.

دعاء لأمي في عيد الأم مستحب

- اللهمّ أعنها على طاعتك وحسن عبادتك، واجعل لسانها مداومًا على ذكرك وشكرك في كلّ وقتٍ وحين، يا رب اجعلها ممّن تقبل دعائهم وتقبل طاعتهم، ومن العباد الّذين تحبّهم ويحبّونك، وممّن رضيت عنهم في الدّنيا والآخرة.

- ربّي إني أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعل لأمي صحة وعافية وأن تبني لها بيتًا في الجنة يا رب العالمين، اللهم بارك لأمي في أيام حياتها واجعلها من الصالحين يا رب العالمين.