بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنية موعد أذان المغرب في الأردنية اليوم الأردن 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 5:53 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:14 صباحًا، والشروق 5:34 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 21 مارس بمدينة العقبة ، ستكون عند الساعة 3:15 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:23 صباحًا، والشروق 5:41 صباحًا، وصلاة الظهر 11:47 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:12 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الخميس 21-3-2024 عند الساعة الساعة 5:53 مساءً، وصلاة الفجر عند الساعة 4:14 صباحًا، والشروق 5:34 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:10 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 20-3-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 5:56 صباحًا، والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:11 مساءً.