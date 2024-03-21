موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 21 مارس

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:42 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، والشروق 6:31 صباحًا، وصلاة الظهر 12:36 مساءً، وصلاة العصر 4:04 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الخميس 21 مارس، ستكون عند الساعة 7:15 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:31 صباحًا، والشروق 7:04 صباحًا، وصلاة الظهر 1:10 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:38 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب الخميس 21-3-2024 عند الساعة 7:18 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:35 صباحًا، والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 1:12 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:40 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 21-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:12 صباحًا، والشروق 7:01 صباحًا، وصلاة الظهر 1:06 مساءً، وصلاة العصر 4:34 مساءً، وصلاة العشاء 8:36 مساءً