في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024، حتى يستطيعوا تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة في وقتها.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في الجزائر حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في العاصمة الجزائر في السطور التالية:

أذان الفجر 5:22 صباحًا.

الشروق 6:48 صباحًا.

الظهر 12:55 مساء

العصر 16:23 مساءً.

المغرب 19:5 مساءً.

العشاء 20:24 مساءً.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في الجزائر ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعده المقيمون في الجزائر في الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك مدينة الجزائر، تمام الساعة 5:25 صباحًا، بينما في الطارف يكون الساعة 5:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر الخميس اليوم الخميس 21-3-2024

ويكون موعد رفع آذان الظهر في العاصمة الجزائر في تمام الساعة 12:55 مساء، بينما في الطارف بتمام الساعة 12:21 مساء.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الخميس 21-3-2024

في حين يكون موعد آذان العصر بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة 16:23، ويكون الآذان للعصر بالطارف في تمام الساعة 16:21 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس21-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في الجزائر ليبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 19:5، بينما تؤذن في الطارف بتمام الساعة 19:21 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الخميس 21-3-2024

كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان، والتي ستكون نحو 15 ساعة.