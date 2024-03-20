موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 20 مارس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية عن موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الأربعاء 20-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 20-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:40 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:59 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:03 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الأربعاء 20 مارس، ستكون عند الساعة 7:14 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:34 صباحًا، والشروق 7:07 صباحًا، وصلاة الظهر 1:10 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:37 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد آذان المغرب الأربعاء 20-3-2024 عند الساعة 7:16 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 7:10 صباحًا، وصلاة الظهر 1:13 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:38 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأربعاء 20-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأربعاء 20-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 5:31 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:34 مساءً، وصلاة العشاء 8:34 مساءً