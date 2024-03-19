موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد آذان المغرب اليوم في الجزائر الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:40 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:59 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:03 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد آذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الثلاثاء، ستكون عند الساعة 7:14 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:34 صباحًا، والشروق 7:07 صباحًا، وصلاة الظهر 1:10 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:37 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد آذان المغرب الثلاثاء 19-3-2024 عند الساعة 7:16 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 7:10 صباحًا، وصلاة الظهر 1:13 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:38 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 19-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 19-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 5:31 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:34 مساءً، وصلاة العشاء 8:34 مساءً.